Pospíšil: 15 procent pro TOP 09 bude úspěch. Koalice s ANO a ČSSD ani omylem

— Autor: ČTK

Předseda TOP 09 a lídr kandidátky Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil dnes volil v Gymnáziu Jana Nerudy na Malé Straně. Za úspěch ve volbách do zastupitelstva hlavního města by Pospíšil považoval jakýkoliv výsledek nad 15 procent hlasů. TOP 09 v Praze kandiduje společně se STAN a KDU-ČSL. Do případné koalice na magistrátu zástupci Spojených sil pro Prahu nechtějí jít s hnutím ANO.