Bělobrádek doufá v úspěch stran, které nechtějí změny ústavy

— Autor: ČTK

Kandidát do Senátu na Náchodsku poslanec a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vnímá senátní volby jako referendum o politické situaci v ČR. Lidovci chtějí v Senátu bránit návrhům na změnu ústavy. Řekl to dnes v podvečer novinářům v Náchodě, v němž volil. Odmítl, že by komunální volby, byly druhořadé.