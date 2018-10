Snaha zdiskreditovat místostarostu? Volby narušil incident, řeší ho policie

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Na vývěsce jsme to našli v pátek v 18:00. Mohlo to tam být i dříve," řekl Cach. Záležitost podle něj mohla poškodit místostarostu Petra Bodečka, který ve volbách opět kandiduje, a celé uskupení Kukle 2018, v jehož čele Cach stojí. "Lidé chtěli, abychom to řešili," řekl starosta k tomu, proč se obrátil na policii.

O udělení mimořádných odměn zastupitelům a vedení obce rozhodlo zastupitelstvo 3. října. Na dokumentu na vývěsce byly podle Cacha zveřejněné i odměny ostatních zastupitelů, ale u místostarosty byl údaj nadhodnocený.

Kromě sdružení nezávislých kandidátů Kukle 2018 se o hlasy voličů v obci s 80 obyvateli ještě uchází sdružení nezávislých kandidátů Tradice.