Rozšíření nároku na pomůcky pro postižené? Vláda návrh zřejmě zamítne

— Autor: ČTK

Navrhované rozšíření okruhu lidí, kteří mají nárok na dotaci na takzvané zvláštní pomůcky, vláda před zákonodárci asi nepodpoří. Vyplývá to z podkladů pro středeční schůzi kabinetu, podle nichž by se ministři měli k předloze skupiny poslanců ze sedmi klubů v čele s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) postavit záporně. Novela by také zvýšila příspěvek na nejvíce nákladné pomůcky, jako jsou šikmé a svislé zvedací plošiny.