První výsledky obecních voleb byly známy ve 14:31

V senátních volbách se první výsledek objevil v 14:37 z jednoho ze dvou okrsků z obce Tatobity na Jablonecku.

Zvítězil tam nynější senátor ODS Jaroslav Zeman nad kandidátem ANO Josefem Chuchlíkem a Michaelou Tejmlovou (za uskupení Senátor 21). Rozhodlo o tom 32 procent tamních voličů.

V Královéhradeckém kraji se podařilo nejrychleji sečíst výsledky obecních voleb členům okrskové volební komise v Chudeřicích na Hradecku. Voleb se v obci s 191 voliči zúčastnilo 43,5 procenta z nich. Voliči měli v Chudeřicích na výběr jednu kandidátku sdružení nezávislých kandidátů. Všech sedm kandidátů se stalo zastupiteli.

Do 14:45 zpracovalo výsledky voleb v hradeckém kraji ještě dalších sedm okrskových volebních komisí. A to v Radostově a Myštěvsi na Hradecku, Svatojánském Újezdu na Jičínsku, Libchyni na Náchodsku a v Dobrém, Skuhrově nad Bělou a Jahodově na Rychnovsku. Volební účast se v těchto obcích pohybovala od 34 procent ve Skuhrově do 69 procent ve Svatojánském Újezdu.