Bartoš připlul do štábu Pirátů na loďce. Hřib si dělá zálusk na post primátora Prahy

"Ještě není druhá hodina, makali jsme v kampani rok a já doufám, že se to zúročí. Jsem optimistický a uvidíme, jak bude probíhat sčítání," řekl. Později na tiskové konferenci poděkoval všem kandidátům strany, ale i dobrovolníkům, kteří se na kampani podíleli.

"Pirátská strana se po volbách do Sněmovny dále rozrůstala a výsledkem je 3000 kandidátů v komunálních volbách po celé České republice. Máme ambici a i průzkumy ukazují, že výrazně uspějeme v Praze a popereme se o místo pražského primátora, ale důležité je pro nás obhájit třeba Mariánské lázně a dobře se vedeme už teď třeba v Brně nebo v Ostravě," řekl Bartoš.

Pirátský štáb má tři patra. Na vrchní palubě je několik židlí a stolů, kam si mohou lidé sednout, ve středí části je prostor pro novináře a na spodní palubě jsou promítány výsledky voleb, je zde i prostor pro tiskové konference.

Většina kandidátů do štábu teprve dorazí. Ti, co kandidovali v místních volbách, totiž sledují výsledky spolu s rodinami a dobrovolníky, kteří je podporovali, řekla Richterová. Očekává se, že přijdou okolo 17:00.

Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib ČTK řekl, že prioritou je pro něj pořádek ve městském majetku. "To znamená nějaký veřejný seznam městských nemovitostí, který bude k dispozici pro všechny, co by si třeba chtěli pronajmout nějakou nemovitost v majetku města. Tak aby z něj bylo jasné, zdali ta nemovitost je už pronajatá, do kdy, komu, za kolik. To si myslím, že je první věc, které je potřeba se věnovat," řekl Hřib.

Vyjednávací tým Pirátů bude podle něj jmenován v neděli "za pět minut dvanáct", tedy v 11:55. "Pak začneme vyjednávat s ostatními stranami," dodal. Už před volbami Piráti vyloučili spolupráci s SPD a KSČM. "Považujeme je za extremistické. Jinak budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami a půjde o průnik programů, u kterého samozřejmě víme, že u některých budeme hledat jen stěží. Mám tím na mysli třeba ODS nebo ANO, kteří například ve Sněmovně vytrvale blokují zrušení výjimky pro ČEZ z registru smluv," vysvětlil Hřib. Chce, aby v radě Prahy zasedli lidé, kteří jsou bezúhonní a kompetentní a zároveň budou ochotní se Praze věnovat naplno.

Minimum, které by ve volbách považoval za úspěch, je podle Hřiba situace, kdy Piráti zabrání vzniku koalice ANO a ODS. "Maximem bude, když budou mít Piráti svého primátora v Praze," doplnil Hřib.