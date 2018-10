Bartoš připlul do štábu Pirátů na loďce. Výrazně uspějeme, prohlásil

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Ještě není druhá hodina, makali jsme v kampani rok a já doufám, že se to zúročí. Jsem optimistický a uvidíme, jak bude probíhat sčítání," řekl. Později na tiskové konferenci poděkoval všem kandidátům strany, ale i dobrovolníkům, kteří se na kampani podíleli.

"Pirátská strana se po volbách do Sněmovny dále rozrůstala a výsledkem je 3000 kandidátů v komunálních volbách po celé České republice. Máme ambici a i průzkumy ukazují, že výrazně uspějeme v Praze a popereme se o místo pražského primátora, ale důležité je pro nás obhájit třeba Mariánské lázně a dobře se vedeme už teď třeba v Brně nebo v Ostravě," řekl Bartoš.

Pirátský štáb má tři patra. Na vrchní palubě je několik židlí a stolů, kam si mohou lidé sednout, ve středí části je prostor pro novináře a na spodní palubě jsou promítány výsledky voleb, je zde i prostor pro tiskové konference.

Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do pátého patra pražského obchodního domu Kotva. Sledovat úspěch hnutí premiéra Andreje Babiše, jehož cílem je vyhrát boj o pražský magistrát, přišly asi čtyři desítky novinářů. Předseda Babiš by se měl dostavit zhruba mezi 16:00 a 17:00. První zástupci médií do Kotvy přicházeli výrazně dříve než ve 14:00, na kdy bylo vyhlášeno oficiální otevření štábu. Hnutí jim připravilo drobné občerstvení.