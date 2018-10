Piráti se stávají celorepublikovou stranou, soudí Bartoš. Do volebního štábu připlul na loďce

"Všude máme zvolené zastupitele, už teď máme nad pět procent. Potvrdili jsme vítězství v Mariánských Lázních, kde jsme měli dlouhodobě starostu, tam jsme volby opět vyhráli. Ve velkých městech bojujeme o druhá nebo třetí místa, je to Ostrava, Olomouc, Brno," řekl Bartoš.

Předseda zopakoval, že v hlavním městě mají Piráti ambice vyhrát. "Praha se asi bude sčítat do pozdních nočních hodin a tady bojujeme o prvenství," řekl Bartoš. Pokud by byli Piráti v Praze druzí, do vyjednávání půjdou stejně jako v případě vítězství. "Je zde mnoho kandidujících subjektů (...), naše týmy v městských částech půjdou a budou jednat podle předvolební strategie, těžiště vyjednávání bude probíhat zítra přes den," doplnil. Podle průběžných výsledků je pětice nejúspěšnějších subjektů v Praze mezi 15 a 18 procenty. Piráti zatím ztrácejí na druhém místě na ODS.

Želízka v ohni zůstávají Pirátům podle Bartoše i v Senátu, především v Praze by mohli jít do druhého kola tři kandidáti, uvedl. "Vidím to optimisticky, osobnosti, které kandidovaly v krajích (...), to jsou lidi, kteří mají historii spojenou s Piráty, ale nejsou to třeba osobnosti, jako jsou kandidáti na prezidenta, kteří díky tomu, že jsou známi celorepublikově, mají pak výhodu i v obvodech, kde kandidují," dodal.

Bartoš také znovu zkritizoval hnutí ANO, které podle jeho slov investovalo do kampaně v komunálních volbách 150 milionů korun. "Když se dívám na to, jak strany investovaly do svých kampaní, a ANO topí v celostátní kampani 150 milionů, a z centrály Pirátů šly tři miliony, a ANO se v celostátních průzkumech voleb do Sněmovny drží výsledků z voleb, zatímco Piráti v posledních průzkumech měli 15,5 procenta, tak si myslím, že důležitá je komplexnost strany, pravdomluvnost, transparentnost. To jsou ty hodnoty, které se nedají přebít masivní billboardovou kampaní za desítky milionů," uvedl.

Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib ČTK řekl, že prioritou je pro něj pořádek ve městském majetku. "To znamená nějaký veřejný seznam městských nemovitostí, který bude k dispozici pro všechny, co by si třeba chtěli pronajmout nějakou nemovitost v majetku města. Tak aby z něj bylo jasné, zdali ta nemovitost je už pronajatá, do kdy, komu, za kolik. To si myslím, že je první věc, které je potřeba se věnovat," řekl Hřib.

Vyjednávací tým Pirátů bude podle něj jmenován v neděli "za pět minut dvanáct", tedy v 11:55. "Pak začneme vyjednávat s ostatními stranami," dodal. Už před volbami Piráti vyloučili spolupráci s SPD a KSČM. "Považujeme je za extremistické. Jinak budeme vyjednávat se všemi demokratickými stranami a půjde o průnik programů, u kterého samozřejmě víme, že u některých budeme hledat jen stěží. Mám tím na mysli třeba ODS nebo ANO, kteří například ve Sněmovně vytrvale blokují zrušení výjimky pro ČEZ z registru smluv," vysvětlil Hřib. Chce, aby v radě Prahy zasedli lidé, kteří jsou bezúhonní a kompetentní a zároveň budou ochotní se Praze věnovat naplno.

Minimum, které by ve volbách považoval za úspěch, je podle Hřiba situace, kdy Piráti zabrání vzniku koalice ANO a ODS. "Maximem bude, když budou mít Piráti svého primátora v Praze," doplnil Hřib.