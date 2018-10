Hamáček dorazil do Lidového domu. Oranžové cunami ve volbách neočekává

"Kdyby do druhého kola (senátních voleb postoupilo šest našich kandidátů, nebyl by to špatný výsledek," řekl Hamáček. Podle něj ČSSD bude ráda za každý získaný senátní mandát. Užší vedení strany podle něj už jednalo o tom, jak by mohla ČSSD pomoci svým postupujícím kandidátům, Hamáček zmínil možnou účast členů vlády na mítincích před druhým kolem.

Předseda ČSSD nechtěl spekulovat o tom, zda může volební výsledek vyvolat tlak na personální změny ve vedení strany. Podle něj o tom rozhodne sjezd v březnu příštího roku. Uvedl však, že rozhodnutí vstoupit do vlády s ANO bylo podle něj správné a že zatím převažují pozitiva. "Kdybychom nebyli ve vládě, sociální demokracie by vůbec nebyla vidět, nemohli bychom prezentovat svá témata," řekl.

Místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová novinářům řekla, že komunální politika je především o tvářích a lidé si vybírají své politiky podle toho, jak je znají. "Jsme si vědomi některých chyb a podle toho asi bude vypadat vysvědčení, které nám voliči vystaví," uvedla. Věří, že ČSSD bude úspěšná na Vysočině, v Pardubickém a Jihočeském kraji. V Praze to podle ní bude hodně těžké.

"Na jaře nás čeká volební sjezd, na kterém pravděpodobně celé vedení složí mandáty a předseda a místopředsedové se budou volit znovu. Ukáže se, jak vedení bylo či nebylo úspěšné," sdělila Fialová.

V odpoledních hodinách se vedení ČSSD sejde na jednání politického grémia, aby mohlo společně sledovat výsledky voleb.