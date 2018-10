Jak dopadne TOP 09? Pospíšil věří ve 12 procent v Praze, úspěch bude každý senátor

Ty jsou podle Pospíšila doménou strany, v komunálních volbách v minulosti strana spoléhala spíše na partnery, na Starosty a nezávislé, výsledek tedy nechce přímo tipovat. Pospíšil omluvil neúčast čestného předsedy strany Karla Schwarzenberga, který se ze zdravotních důvodů na dnešní společné očekávání výsledků voleb nedostaví.

"Nebudu zapírat, že TOP 09 je menší strana, výsledek asi nebude mít tak silný jako jiné, větší parlamentní strany, jako je KDU-ČSL, která má samozřejmě více kandidátek, než jsme postavili my," uvedl. "Odhad je kolem pěti procent, ale my kandidujeme jen na některých místech. Já budu analyzovat konkrétní místa, proč jsme na některých místech uspěli, proč třeba neuspějeme, budu se ptát, zda to je dáno tím, že tam naši politici nedostatečně pracovali, nebo zda to je dáno celostátní situací TOP 09," řekl.

Uvedl, že podle předběžných výsledků zatím gratuluje k průběžnému dosaženému úspěchu lékaři Pavlu Dunglovi, který kandiduje do Senátu v obvodě Praha 8 v rámci koalice Spojené síly pro Prahu. "Senát je pro nás důležitý, protože to může být brzda, pojistka proti některým levicovým návrhům vlády a také brzda, kdyby náhodou se nějaká ústavní většina ve Sněmovně související s vládou rozhodla měnit ústavu nebo prosadit referendum, které by mohlo vést k vystoupení ČR z EU.

Vedení TOP 09 se sejde v úterý a bude vyhodnocovat výsledky. "Jsem v čele strany deset měsíců. Myslím si, že by bylo nemoudré, aby ve chvíli, kdy nás za několik dní čeká nastartování kampaně pro evropské volby, aby strana řešila otázky spojené s vedením. Nezaznamenal jsem takový hlas ve straně," řekl. Po současných dvojích volbách a volbách evropských bude podle něj čas, aby strana vystavila vedení hodnocení.

TOP 09 má štáb ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně, který patří řádu Maltézských rytířů. TOP 09 v Praze kandiduje společně se STAN a KDU-ČSL. Do případné koalice na magistrátu zástupci Spojených sil pro Prahu nechtějí jít s hnutím ANO.