Babiš se ještě neukázal. Volby v Praze budou těsné, ANO zatím prohrává

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Podle počátečních předpokladů měli Babiš a lídr kandidátky v hlavním městě Petr Stuchlík mezi spolustraníky dorazit již během odpoledne. Premiér do 20:00 nepřišel, Stuchlík již ve štábu byl přítomen. Mezi novináře ale zatím nepřišel, čeká na sečtení většího množství hlasů v pražských volbách.

Dvojka kandidátky ANO do hlavního města Patrik Nacher ČTK po sečtení zhruba 17 procent okrsků v Praze řekl, že výsledky jsou zatím natolik vyrovnané, že nelze předvídat, kdo pražské volby vyhraje. Poukázal na rozdílnost okrsků v pražských satelitech nebo sídlištích. Možné koalice nechtěl předjímat, bylo by to podle něj vůči partnerům neuctivé.

"Minimálně tři subjekty budou muset spolupracovat, a to velmi energicky a efektivně," řekl. Podle předběžných výsledků by se do zastupitelstva hlavního města dostalo pět stran, všechny mají zatím zisk mezi 15,5 až 17,5 voličskými hlasy.

Během dne se Nacher i například exministr financí, kandidát na senátora v Praze 12 a trojka pražské kandidátky hnutí ANO Ivan Pilný vyjadřovali ohledně šancí ANO v Praze optimisticky.

Novináři mohou sledovat vývoj sčítání hlasů v prostoru, který je dřevěnými paletami přepažen od samotného sídla štábu. První zástupci médií do Kotvy přicházeli výrazně dříve než ve 14:00, na kdy bylo vyhlášeno oficiální otevření štábu. Hnutí jim připravilo občerstvení.