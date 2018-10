Někteří novináři nesmí do štábu SPD. Okamura obvinil protivníky z neofašismu

"Výsledky ještě nejsou sečteny v místech, kde jsme kandidovali. Většinou se totiž jedná o větší města. V Senátu by pro nás byl úspěchem jakýkoli postup do druhého kola. V senátních volbách mají totiž výhodu strany, které už mají starosty a vyprofilované lidi v komunální politice. Tato práce nás do budoucna ještě čeká," uvedl Okamura. Dodal, že spokojený by byl s počtem zastupitelů v rámci stovek. V Praze by ocenil lepší výsledek než ve sněmovních volbách.

Také místopředseda Radim Fiala věří, že na konci budou výsledky úplně jiné. "Jsme skromní, máme pokoru, ale na druhou stranu věříme, že uspějeme," poznamenal. "V komunální politice je to naše premiéra, přáli bychom si, abychom naši politiku mohli dělat v obcích a městech, takže jakýkoli zastupitel bude naším úspěchem," doplnil.

Okamura zopakoval, že některým kandidátům bylo po doručení lístků do poštovních schránek vyhrožováno. "Zaskočilo mě to, že některé ostatní strany a jejich příznivci si představují demokracii tak, že když má někdo jiný názor, zastrašují ho. Je to taková goebbelsovská, neofašistická politika," poznamenal.

Novináři předtím čekali na příchod politických představitelů hnutí hlavně před hotelem. Fotografovat a natáčet měli totiž povoleno pouze venku a v novinářském salonku. Zhruba v 17:00 ale mohli alespoň na chvíli nahlédnout přímo do štábu a pořídit záběry.

Novinářský salonek má kapacitu zhruba 30 míst. Všichni novináři museli podepsat podmínky, mimo jiné o vymezeném prostoru pro natáčení či fotografování. Žurnalisté ze Seznam zprávy a serveru idnes.cz nedostali akreditaci, přesto čekali před štábem, který střeží ochranná služba. "S některými redakcemi vedeme právní spory, proto by to bylo trochu ve střetu zájmů, kdyby byly akreditovány," uvedl Fiala.

Mezi prvními, kteří do štábu dorazili, byli například kandidáti do Senátu Josef Nos (Mladá Boleslav) a Richard Novák (Břeclav), člen předsednictva SPD Radek Rozvoral nebo poslanec Jiří Kobza.

SPD kandiduje v komunálních volbách poprvé. Před čtyřmi lety byl Okamura předsedou hnutí Úsvit, které získalo 54 zastupitelů. Ani v senátních volbách SPD neobhajuje žádný mandát. Poprvé se jich zúčastnilo před dvěma lety, žádný ze tří kandidátů ale tehdy nepostoupil do druhého kola. Letos kandiduje ve všech 27 volebních obvodech.