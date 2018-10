SPD zase dělá drahoty. Někteří novináři nesmí do volebního štábu

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Novinářský salonek má kapacitu zhruba 30 míst. Všichni novináři museli podepsat podmínky, mimo jiné o vymezeném prostoru pro natáčení či fotografování. Žurnalisté ze Seznam zprávy a serveru idnes.cz nedostali akreditaci, přesto čekají před volebním štábem, který střeží ochranná služba. "S některými redakcemi vedeme právní spory, proto by to bylo trochu ve střetu zájmů, kdyby byly akreditovány," uvedl Fiala.

"Zatím byly sečteny ty nejmenší obce, kde jsme tolik kandidátek neměli, takže věřím, že na konci budou úplně jiné. Jsme skromní, ale na druhou stranu věříme, že uspějeme. Přáli bychom si, aby aspoň některý z kandidátů do Senátu se dostal do druhého kola. V komunální politice je to naše premiéra, přáli bychom si, abychom naši politiku mohli dělat v obcích a městech, takže jakýkoli zastupitel bude naším úspěchem," okomentoval dosavadní výsledky.

Kromě Fialy už dorazili například kandidáti do Senátu Josef Nos (Mladá Boleslav) a Richard Novák (Břeclav), člen předsednictva SPD Radek Rozvoral nebo poslanec Jiří Kobza. Předseda hnutí Tomio Okamura zatím nedorazil.

SPD kandiduje v komunálních volbách poprvé. Před čtyřmi lety byl Okamura předsedou hnutí Úsvit, které získalo 54 zastupitelů. Ani v senátních volbách SPD neobhajuje žádný mandát. Poprvé se jich zúčastnilo před dvěma lety, žádný ze tří kandidátů ale tehdy nepostoupil do druhého kola. Letos kandiduje ve všech 27 volebních obvodech.