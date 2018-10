V Brně zřejmě zvítězí ODS. ANO v těsném závěsu, ukazuje průzkum univerzity

— Autor: ČTK

V Brně podle průzkumu studentů Masarykovy univerzity zřejmě těsně vyhraje komunální volby ODS před hnutím ANO. Asi 55 studentů se dotazovalo před volebními místnostmi 1850 respondentů. ČTK to řekl politolog z univerzity Michal Pink. Za ODS a ANO by podle tohoto průzkumu měla skončit KDU-ČSL, do zastupitelstva by se měli dostat ještě Piráti a ČSSD. Kolem pětiprocentní hranice se podle průzkumu pohybují Strana zelených, TOP 09, Žít Brno, ale také Starostové a nezávislí nebo SPD.