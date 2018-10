"To je úžasný úspěch." STAN jásá nad výsledky voleb

— Autor: ČTK

Výsledky komunálních voleb podle prvního místopředsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana ukazují, že v Česku neexistuje monopol moci a volby mohou přepsat politickou mapu. Za úspěch pro STAN považuje výsledky voleb do Senátu i do zastupitelstev v obcích a městech. Rakušan to řekl České televizi.