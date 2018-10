O Prahu soupeří ODS s Piráty. Komunisti a ČSSD v zastupitelstvu končí

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Sociální demokraté měli po sečtení poloviny okrsků 2,99 procenta, komunisté 3,59 procenta. Podle propočtů ČTK už nemají šanci překročit potřebnou pětiprocentní hranici. Zelení, kteří byli stejně jako ČSSD dosud zastoupeni i ve vedení města za Trojkoalici s lidovci a STAN, zatím dostali 1,79 procenta.

Volební komisaři musí sečíst hlasy v 1116 okrscích v 57 městských částech. Volební účast zatím přesahuje 44 procent.

V hlavním městě se letos do boje o magistrát přihlásilo 29 politických stran a sdružení, o dvě méně než před čtyřmi lety. Pražané volili 65 zastupitelů v jednom obvodu. Jako nové uskupení by se po sečtení poloviny okrsků dostalo do zastupitelstva hnutí Praha Sobě kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského.

V roce 2014 v Praze nejvíc hlasů dostalo ANO, které jako nováček komunálních voleb získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měla také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice po třech radních.