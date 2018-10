V Praze vede ODS před Piráty, ANO až čtvrté. Sčítání hlasů pokračuje

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Ze stran, které jsou v nynějším zastupitelstvu, na pětiprocentní hranici zatím nedosáhli komunisté (3,39 procenta) a sociální demokraté (2,98 procenta). Zelení, kteří byli stejně jako ČSSD dosud zastoupeni i ve vedení města za Trojkoalici s lidovci a STAN, po sečtení desetiny okrsků mají 1,67 procenta.

Volební komisaři musí sečíst hlasy v 1116 okrscích v celkem 57 městských částech. Volební účast se zatím blíží 39 procentům.

V hlavním městě se letos do boje o magistrát přihlásilo 29 politických stran a sdružení, o dvě méně než před čtyřmi lety. Pražané volili 65 zastupitelů v jednom obvodu. Jako nové uskupení by se po sečtení deseti procent okrsků dostalo do zastupitelstva hnutí Praha Sobě kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského.

V roce 2014 v Praze nejvíc hlasů dostalo ANO, které jako nováček komunálních voleb získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měla také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice po třech radních.