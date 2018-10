ČSSD dostala volební výprask. Můžou za to vnitrostranické hádky, čertí se Hamáček

— Autor: ČTK

Předseda ČSSD Jan Hamáček považuje výsledek sociální demokracie v letošních komunálních volbách za odraz aktuální politické reality. Strana podle něj vůbec nemohla pomýšlet na to, že by ve volbách do Senátu uspěla podobně jako před šesti lety. České televizi Hamáček řekl, že pětici postupujících do druhého kola voleb do horní komory považuje za úspěch pro ČSSD.