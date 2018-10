Kubera postoupil v senátních volbách i bez facebooku. Taktiku pro 2. kolo tají

Kubera svůj postup do druhého kola podle svých slov čekal. Taktiku před hlasováním prý prozrazovat nebude. "Protikandidát spoléhá na to, že ti moji odjedou na chalupy. To si pojistím, aby se to nestalo," řekl ČTK Kubera, s nímž se o senátorské křeslo ucházelo v letošních senátních volbách dalších osm lidí. Z nepostupujících kandidátů očekává podporu Ivana Vinického z ČSSD. Podle předběžných výsledků Kubera získal skoro 42 procent hlasů, jeho protikandidát 21,2 procenta.

Bergman povede dál kampaň mezi voliči. "Budu dál vidět na sociálních sítích, na plakátech a hlavně plánuju ještě intenzivní kontaktní kampaň," řekl ČTK. "Čekal jsem, že postoupím s obdobným výsledkem, jaký se rýsuje," řekl. Z nepostupujících kandidátů je Bergman v kontaktu s Pavlem Šedlbauerem (TOP 09). "Přislíbil mi podporu v druhém kole," řekl Bergman.

Třetí v pořadí skončil kandidát SPD Jan Zahradníček, čtvrtý Tomáš Zíka z KSČM, za ním je dřívější dlouholetý šéf sklářské AGS Šedlbauer.

Kubera je senátorem od roku 2000, v čele lázeňského města stojí nepřetržitě od roku 1994. Při posledních senátních volbách v prvním kole hlasování získal 40,49 procenta hlasů. Ve druhém kole porazil s téměř 66 procenty hlasů Jaroslava Dubského z KSČM. Kubera je také členem krajského zastupitelstva, do něhož kandidoval z 55. místa.