Čunek rozdrtil soupeře, byl znovu zvolen senátorem už v prvním kole

Bývalý dlouholetý starosta Vsetína Čunek obhájil senátorský mandát podruhé, v horní komoře je od roku 2006, nyní však poprvé zvítězil v prvním kole. Při minulých senátních volbách získal Čunek v prvním kole přes 47 procent hlasů. "Tehdy bylo skoro devět procent neplatných hlasů, lidé zaměnili obálky. Teď jsem očekával, že bych ten úspěch mohl mít, ale úplně jsem v to nevěřil, přiznám se," řekl dnes Čunek novinářům ve volebním štábu lidovců ve Zlíně. Na Čunkovo vítězství se bouchalo šampaňské, senátor dostal od kolegů kytici žlutých růží.

Podle Čunka se post hejtmana a senátora dobře doplňuje. Za svým úspěchem vidí zejména práci. "Myslím, že lidé vidí, že se snažím, že to, co říkám, chci vždy splnit. Myslím si, že hodně pracuju a pracuju poctivě, že víc k tomu není potřeba," uvedl Čunek, který podle svých slov téměř žádnou kampaň nedělal.

"Byly nějaké billboardy, plakáty, ale že bych jezdil po vesnicích.... Protože šest let jezdím po vesnicích pořád, ať už v pozici hejtmana nebo senátora. Nedělám kampaň jen před volbami, ale snažím se pracovat pořád. To je základ úspěchu, to málokdo chce obětovat," uvedl Čunek.

Jeho nejvážnějším soupeřem byl starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík (nezávislý), který se ziskem 16,94 procenta hlasů skončil druhý.

V roce 2012 zvítězil Čunek v senátních volbách ve druhém kole ziskem 72,13 procenta hlasů, porazil Jindřicha Šnejdrlu z ČSSD. V prvním kole tehdy byly volební účast 35,23 procenta voličů, ve druhém kole 19,23 procenta.

Čunek byl předsedou KDU-ČSL i vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj ve vládě Mirka Topolánka (ODS). Čelil obvinění z korupce, angažuje se v kauze zkrachované společnosti H-System.