Volební výsledky ČSSD? Není to na to, abychom se sebevraždili, hodnotí Zimola

Hamáček řekl, že výsledek není důvodem k velkým oslavám, zároveň se však nejedná ani o žádnou katastrofu, kterou někteří odhadovali. Míní, že si strana polepšila proti sněmovním volbám. "Skončit čtvrtí z hlediska mandátů (v komunálních volbách) a třetí v postupujících kandidátech do Senátu považuji za solidní výsledek a signál, že se ČSSD odrazila ode dna," prohlásil.

Strana sklízela úspěchy tam, kde je konsolidovaná, řekl Hamáček. Ocenil práci sociálních demokratů v Karviné, Náchodě či Frýdku-Místku. "Ukázalo se, kde nám voliči věří a kde ještě musíme zapracovat," uvedl. Volby podle Hamáčka nebyly celostátním referendem o sociální demokracii ani o vládě. "Ukázalo se, že občané nám věří a ještě musíme zabrat," dodal. Problém ČSSD vidí ve větších městech, kde chce hledat nová programová témata, například dostupnost bydlení.

Vyříkat si výsledky budou mít straníci v regionech příležitost na okresních a krajských konferencích, které vyústí v březnový sjezd s volbou vedení. Místopředseda Jiří Zimola se v hodnocení shodl s Hamáčkem. "Není to na to, abychom se sebevraždili, ale na druhou stranu to není žádný důvod k jásotu," řekl.

Sociální demokraté letos vyhráli volby například ve Vyškově, kde budou mít šest zastupitelů v 27členném zastupitelstvu. První příčku obsadili i v Karviné, kde získali 19 mandátů v zastupitelstvu o 41 členech. Vítězství zaznamenali i v Bohumíně, kde je starostou senátor ČSSD Petr Vícha. Z 23 zastupitelů jich bude 16 z ČSSD, zatímco druhé hnutí ANO bude mít jen čtyři. První skončila ČSSD i ve Frýdku-Místku.

V jiných městech však ČSSD utrpěla porážky, poprvé od roku 1990 nebude v pražském zastupitelstvu. Zatímco v roce 2014 získala v Třinci šest mandátů, letos nemá žádný. V Kladně dostala ČSSD v roce 2014 sedm zastupitelů, letos nebude mít ani jednoho. Také v zastupitelstvu Teplic přišla o všechny tři své zastupitele, nedostala se ani do trutnovského zastupitelstva. V Praze ještě výsledky voleb do magistrátu spočteny nejsou, výsledky ČSSD se však zatím pohybují pod pětiprocentní hranicí.