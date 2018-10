KSČM se oklepává z porážky: V celostátních volbách čekáme výsledek lepší

"Měli jsme 150 starostů, asi 140 místostarostů a další asi stovku radních a ti lidé většinou uspěli," zhodnotil Filip. KSČM podle něj v obcích připravila velmi diferencované programy, které byly reálné a realistické. KSČM nikdy nepoužívá populismus," dodal. Strana podle něj preferuje programové koalice. Nikoho z jednání nevylučuje, pokud někdo naopak vylučuje KSČM, je to podle Filipa jeho problém.

V Praze a Brně, kde je zatím sečtena jen část hlasů, doufá, že mandáty obhájí. Po sečtení 40 procent hlasů v Praze měla strana 3,86 procenta a v Brně při sečtení tří čtvrtin hlasů 4,39 procenta.

Ve velké části senátních obvodů skončil komunistický kandidát na čtvrtém místě. Jedním z nich byl současný senátor za Chomutov Václav Homolka. V Českých Budějovicích byl komunistický kandidát třetí. Jedinou, která postoupila do druhého kola, je Milada Halíková. "S vedením strany připravujeme týdenní program pro její propagaci tak, aby se v záplavě všech informací neztratila," dodal.

Podle místopředsedy strany Stanislava Grospiče KSČM dokáže z každého úspěchu, ale i neúspěchu vyvodit poučení. "Budeme ale samozřejmě hledat cestu k voličům, abychom získali širší podporu, než jsme dostali v těchto volbách," dodal.

Peníze vynaložené na kampaň zatím komunisté nesečetli. Centrála podle Filipa vynaložila asi deset milionů korun, další peníze daly okresní a městské výbory. Finanční ztráta, pokud by strana ztratila senátora a čtyři mandáty v Praze, by byla asi dva miliony korun. Podle Vojtěcha by to strana zvládla. "KSČM je jedinou velkou stranou, která nemá žádné dluhy a půjčky. Vždycky jsme vystačili z členských příspěvků, pronájmu budov a státních příspěvků," dodal.

Do budoucna podle Filipa strana spoléhá na obměněnou strukturu okresních výborů, kde má řadu mladých předsedů. O kandidaturu do Evropského parlamentu, které budou v příštím roce, má strana zájemců několikanásobně víc, než je míst na kandidátce. "Kateřina Konečná v prosinci předloží návrh kampaně," dodal.

O vyvození osobní zodpovědnosti z voleb Filip nechtěl mluvit. Podle něj je na kolektivním vedení KSČM, jaké zaujme k výsledku hlasování stanovisko.