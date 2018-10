SPD ve volbách propadla. Podle Okamury nejde o neúspěch

"U senátních voleb to bylo od začátku tak, jak jsme plánovali. Už před volbami jsem říkal, že bude úspěchem, když se jakýkoli z našich kandidátů dostane do druhého kola. Sám jsem senátní volbu úspěšně absolvoval a vím, že aby byl člověk zvolený, lidé musí dlouhodobě znát vaši komunální a veřejnou práci," poznamenal pro ČTK.

Okamura uspěl ve volbách do Senátu v roce 2012. Podle něj to bylo právě tím, že lidé znali jeho práci pro veřejnost ještě před vstupem do politiky. "Věděli, že jsem je hájil, když měli problémy se zájezdy, hájil jsem jejich práva spotřebitelů a ocenili to. Je to podobné, jako když někde někdo dělá úspěšného starostu," řekl.

Doufá, že úspěch v senátních volbách SPD čeká třeba za čtyři roky. "Potřebujeme, aby se naši zastupitelé profilovali v rámci komunální politiky, takže jsem rád, že máme nové zastupitele v krajských a okresních městech," uvedl.

Kandidáty do Senátu chce SPD využít i v budoucnu. "To, že jsme tu měli řadu vysokoškolských pedagogů a lékařů, využijeme. Jsou to lidé, kteří by nás mohli třeba po volbách do Sněmovny zastupovat na různých místech, například tam, kde si politická strana může dát své odborníky. Je důležité, že se takoví odborníci, experti a vzdělaní lidé identifikovali s naší stranou," doplnil.

Podle něj jde zatím vše podle plánu. Po roce fungování SPD bylo pro hnutí důležité uspět v krajských volbách, následně ve sněmovních, což se podle Okamury podařilo. "Teď jsme chtěli uspět v komunálních volbách, aby se nám další členové naučili politickou práci na této úrovni," dodal.