Bartoš si pochvaluje výsledek voleb, Hřib ocenil zastavení ANO

"Potvrdilo se, že jsme strana s celostátní působností," řekl Bartoš k výsledkům obecních voleb. Piráti podle něj zopakovali nebo vylepšili výsledky, kterých dosáhli v loňských sněmovních volbách. "Potvrzuje to, že vlna, kterou jsme zvedli vstupem do Sněmovny, pokračuje, preference rostou," řekl.

Také Hřib uvedl, že podle průběžných výsledků bude pirátský výsledek v Praze odpovídat výsledku sněmovních voleb. "Je to potvrzení toho, že voliči jsou spokojeni s naší prací ve Sněmovně," řekl. Už průběžné výsledky podle něj ukazují, že Piráti uspěli. "Podařilo se splnit základní cíl zabránit předdomluvené koalici ODS a ANO," řekl.

Pro vyjednávání o vytvoření koalice na magistrátu je podle něj méně preferovanou variantou spolupráce s ANO a s ODS, proto by Piráti upřednostnili spolupráci se zbývajícími dvěma subjekty, které se do zastupitelstva dostanou. O tom, která ze stran případné koalice by jmenovala primátora, by podle Hřiba měl rozhodnout volební výsledek. "Předpokládám, že pokud Piráti budou součástí koalice v Praze, tak primátor bude ze strany, která bude v koalici nejsilnější," řekl.