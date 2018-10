V Pardubicích se rozjelo povolební jednání o koalici, ANO má 13 mandátů

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Pardubický lídr hnutí ANO a primátor Martin Charvát by rád pokračoval v koalici, která vládla radnici čtyři roky. Na vedení města se ANO v roce 2014 dohodlo se sociálními demokraty, TOP 09 a Koalicí pro Pardubice.

"Pro mě je to klíčová koalice, vážím si její práce. Uvažuji ještě přibrat někoho silného, abychom měli silnější pozici v zastupitelstvu," řekl Charvát. "Nebráním se velké koalici. Zajímají mě lidé, kteří chtějí pracovat," řekl Charvát.

"Jednání jsou zahájená. Jednáme o vstupu do koalice. V pondělí chceme detailněji řešit programové průniky, nesoulady, otázky personální. Ale neznamená to, že by ostatní byli ze hry," řekl lídr ČSSD a náměstek primátora Jakub Rychtecký.

ODS v Pardubicích proti minulým volbám posílila. Nicméně její lídr Karel Haas očekával lepší výsledek. "Díky výsledku snad budeme součástí o budoucím vedení Pardubic, snad se ho budeme aktivně účastnit," řekl Haas.

"Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v dalším kole v pondělí. Všichni jsme si řekli, že nevylučujeme nějaké další koaliční kombinace," řekl lídr Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Piráti, kteří získali třetí nejlepší procentní výsledek, dnes jednat nebudou. "Nechceme dělat rozhodnutí v euforii. Jestli někdo chce složit koalici za čtyři hodiny na čtyři roky, to není nic, o co bychom stáli. Výsledek probereme se všemi, kteří s námi kandidoval," řekl ČTK lídr Ondřej Karas.

Komunální volby v Pardubicích vyhrálo před čtyřmi lety hnutí ANO, z 39 křesel v zastupitelstvu jich získalo 11. ČSSD mělo šest zastupitelů, Sdružení pro Pardubice (SPP) čtyři. KSČM získala čtyři mandáty stejně jako ODS, po třech měli Pardubáci a TOP 09, po dvou sdružení Patrioti Pardubic a lidovecká Koalice pro Pardubice. Na vedení města se ANO dohodlo se sociálními demokraty, TOP 09 a Koalicí pro Pardubice.