Proč ČSSD v Praze propadla? Tedy je podle Pavlíka důvod

"Je to obraz reálné podpory ČSSD v Praze," sdělil Pavlík. Výmluvné podle něj je, že strana dosahuje obdobně nízkých zisků v městských částech, kde se podílela na vládě a má úspěšné radní, i v těch, kde byla v opozici. "Strana, která navenek působí rozhádaně, může těžko očekávat lepší výsledek," míní. ČSSD podle dosavadních výsledků pětiprocentní práh nepřekročí ani ve volbách na magistrát, ani v případě drtivé většiny městských částí.

I přes volební neúspěch zatím Pavlík neplánuje sám rezignovat na funkci předsedy pražské organizace strany. "Vzhledem k tomu, že jsem tuto funkci vzal před osmi měsíci a volební výsledek je výsledkem čtyřleté práce zastupitelů a vedení strany, nechám to na zvážení členské základně," uvedl.

Do zastupitelstva se s největší pravděpodobností nedostanou ani komunisté. Jednička jejich kandidátky Marta Semelová uvedla, že ji to mrzí. "Zastupitelé za KSČM po celé čtyři roky odváděli kus poctivé práce, byli všude tam, kde se občané dostali do problémů, snažili jsme se jim pomoci, interpelovali jsme, žádali řešení. Ukazuje se, že populistická hesla v těchto volbách převážila nad prací pro občany. Zároveň se v hlavním městě odráží, a to víc než v jiných místech, celostátní politika," uvedla.

Sociální demokracie ve volbách na magistrát v roce 2014 získala 10,4 procenta a osm mandátů. Po volbách se stala součástí vládní koalice spolu s ANO a Trojkoalicí, jejíž součástí byli kromě lidovců a STAN také Zelení. Ti dosud měli v zastupitelstvu čtyři mandáty. Komunisté před čtyřmi lety získali 5,9 procenta hlasů a čtyři zastupitelská křesla.