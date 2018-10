ČSSD by měla skončit? Výsledky jsou tristní, tragédie, sepsuli politologové stranu

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Ale většinou to není drtivé vítězství, může se stát až se budou tvořit koalice, že vypadne z kola ven, bude záležet na povolebních vyjednáváních," upozornil politolog Josef Mlejnek z Katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Podle politologa Ladislava Mrklase z Vysoké školy Cevro Institut je ANO v současné době "hegemonem prostoru od středu doleva, čistí ho od sociálních demokratů a od komunistů, a to v mnoha velkých i menších městech".

Právě komunisté ztratili poprvé od roku 1990 v zastupitelstvech některých velkých měst, zmínil Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity. "Potvrzuje se, co bylo ve sněmovních volbách, teď se to přeneslo na komunální úroveň," podotkl. V Praze se poprvé od roku 1990 vedle komunistů nedostanou do zastupitelstva i zástupci ČSSD.

"Pokud jde o sociální demokracii, je to velký neúspěch, ČSSD de facto ztrácí politický vliv ve všech krajských městech, výsledky jsou tristní," řekl v České televizi politolog Daniel Kunštát z Vysoké školy Cevro Institut. Míní, že z hlediska celostátní politiky jsou výsledky v těchto městech důležité, jak už z hlediska vývoje uvnitř jednotlivých politických stran, tak z hlediska prestiže na celostátní úrovni. "V tomto smyslu si myslím, že ty volby dopadly tragickým neúspěchem sociální demokracie," uvedl.

Předběžné výsledky naopak ukazují na úspěch ODS. Podle Mlejnka potvrdila svoji pozici v komunální politice. "Je vidět, že ODS se v komunálních volbách daří," podotkl. Občanským demokratům se dařilo i v senátních volbách, ve kterých počet postupujících oproti minulým volbám zdvojnásobili. Do druhého kola postoupí asi 11 kandidátů, stejně jako zástupců hnutí ANO.

Politologové ale upozorňují, že ANO ve druhém kole příliš úspěšné nebývá. "ODS má dobrou výchozí pozici, protože její voliči se o politiku zajímají a chodí k volbám, voliči ANO nebudou mít tak velkou disciplínu," míní Mlejnek. "Volby do Senátu mohou nakonec vyústit ve velký úspěch lidovců, mají šanci stát se nejsilnějším senátorským klubem," uvedl Tomáš Lebeda z Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.