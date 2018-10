Žít Brno, Zelení ani TOP 09 v Brně mandát neobhájily

Žít Brno vstoupilo do politiky jako satiricky naladěný spolek před čtyřmi lety, kdy výrazně kritizovalo tehdejšího primátora Romana Onderku (ČSSD). Ve volbách tehdy překvapivě vyhrálo v městské části Brno-střed a na magistrátu bylo třetí za ANO a ČSSD. S ANO a KDU-ČSL a Stranou zelených pak vytvořilo koalici, později ji po rozpadu a opětovném zformování rozšířila TOP 09.

V těchto volbách však Žít Brno nepřekročilo ve volbách do magistrátu pětiprocentní hranici. "Člověk musí umět i prohrávat. A je to tak, prohráli jsme. Člověk také musí umět odcházet z politiky, neházet to na jiné, nebýt ukřivděný a ublížený. V kampani jsme udělali, co jsme mohli, ale nepodařilo se to. Nemůže za to nikdo jiný než my," uvedl Freund.

Dodal, že si přeje, aby Brno udrželo věci, které se podařilo nastartovat. Žít Brno podle Freunda například přišlo s řešením problematiky bezdomovectví, když rodinám s dětmi v nouzi nabídlo Brno městské byty. I když se Žít Brno do městského zastupitelstva nedostalo, z politiky zcela nezmizí, mandáty bude mít v Brně-středu.

Stejně jsou na tom Zelení, kteří rovněž v městském zastupitelstvu nebudou, ale v městské části uspěli. "Na městě jsme čekali lepší výsledek. Podepsala se na něm ale nepochybně velká roztříštěnost podobných politických subjektů. I mimo brněnské zastupitelstvo ale budeme prosazovat podstatná témata pro Brno, a to řešení letního přehřívání a sucho," uvedla volební jednička Zelených Flamiková.

Podle Válka z TOP 09 výsledky ukazují, jak bylo nešťastné, že se nepodařilo spojit síly víc politických subjektů s podobným programem. Žít Brno chtělo jít s Piráty, ale ti si členy hnutí nepřáli na předních místech kandidátky. TOP 09 měla zájem kandidovat s KDU-ČSL a STAN, ale nakonec z toho sešlo. "Výsledkem je více než 20 procent propadlých hlasů," míní Válek.