Kuriozity senátních voleb: Chalánková postoupila o fous, nejhůř dopadl kandidát za Národ Sobě

Vilímec získal 9142 hlasů, Látka 9136 hlasů. K volbám na Domažlicku přišlo zhruba 46.000 voličů, tedy 44,5 procenta.

Chalánková postoupila do finále se ziskem 5370 hlasů, v pořadí třetí kandidátka ANO Irena Blažková jich dostala 5365. Na Prostějovsku při účasti zhruba 45.000 voličů (43,43 procenta) vyhrála dosavadní senátorka Božena Sekaninová (ČSSD).

Tyto rekordy nezměnily ani další těsné výsledky na Náchodsku a v Praze 4. Tam nakonec dosavadní senátorka Eva Syková (dříve za ČSSD, nyní za ANO) předstihla třetího Martina Dvořáka z ODS o 242 hlasů.

Na Náchodsku pak předseda lidovců Pavel Bělobrádek porazil náměstka hradeckého hejtmana a bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka (ODS) o 58 hlasů.

Nejvíce lidí přišlo k senátním volbám na Benešovsku (49,73 procenta), nejmíň v Ostravě (29,76 procenta). Senátorovi Leopoldu Sulovskému (Ostravak) tam stačilo k výhře v prvním kole nejméně hlasů, a to 6178. Nejvíce hlasů z vítězů - 24.158 - posbíral staronový vsetínský senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Procentuálně nejvíce hlasů dostal nový senátor za Prahu 4 Jiří Drahoš (za STAN), a to 52,65 procenta. Procentuálně nejméně hlasů dostal z vítězů havlíčkobrodský starosta Jan Tecl - 15,44 procenta.

Z druhých postupujících obdržel nejvíce hlasů místopředseda Senátu Jiří Šesták (za STAN) na Českobudějovicku, a to 11.908, čili 27,28 procenta. Nejméně hlasů stačilo na postup do finále ostravskému Ivo Gondekovi (za ANO) - 4775. Procentuálně nejméně hlasů pak potřebovala na postup do senátního finále Chalánková na Prostějovsku - 12,68 procenta.

Z poražených si nejlépe vedl hronovský živnostník Petr Koleta (ANO), kterému na Náchodsku nestačil na postup do finále ani zisk 9885 hlasů, což bylo 22,47 procenta. Z 236 senátních kandidátů obdržel nejméně hlasů podnikatel Jiří Doubek (Národ Sobě) v Praze 8, kde ho volilo pouze 41 občanů (0,09 procenta).