Širší koalice v Brně? ANO bude jednat s ODS, ČSSD a lidovci

ANO a ODS mají dohromady nadpoloviční většinu, utvořit chtějí ale širší koalici. "Možná zůstaneme sami, možná to bude celé jinak. Dívali jsme se na to ale pragmaticky. Pokud máme něco odpracovat, v jednotlivých klubech jsou ty kompetence," uvedl Vokřál. Podle něj navíc čím méně stran v koalici, tím více stran v opozici, které pak brzdí práci vedení.

Vokřál by chtěl mít jasno o tom, zda bude dohoda o koalici možná, ve středu nebo ve čtvrtek. Do té doby by chtěl vyřešit i rozložení sil v radě. Koaliční smlouvu by chtěl podepsat zhruba o další týden později. KDU-ČSL spolu s ČSSD ANO oslovilo dříve než Piráty kvůli tomu, že budou mít obě strany i několik starostů městských částí, se kterými město musí spolupracovat.

Podle jedničky ODS Markéty Vaňkové si zástupci stran musí sednout nad programy. Jednat se bude v příštích dnech. "Potom uvidíme, jestli najdeme shodu," uvedla Vaňková. Podle Vokřála by ANO mělo předběžně zájem o investice a majetek, podle Vaňkové ODS zase o oblast dopravy, sociálních věcí nebo o kulturu, ČSSD by podle lídra Olivera Pospíšila měla zájem například o bytovou politiku, lidovci zase o životní prostředí.

Zatím není jasné, komu by připadlo územní plánování, které bude v tomto volebním období jednou ze zásadních záležitostí. Brno má totiž více než 20 let starý územní plán, který přestane platit na konci roku 2022. Do té doby Brno musí vytvořit plán nový.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Do zastupitelstva se naopak poprvé od revoluce nedostala KSČM. Pětiprocentní hranici nepřekročilo ani hnutí Žít Brno, Zelení a TOP 09, všechny tři subjekty přitom byly v koalici s ANO a KDU-ČSL.