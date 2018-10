V Brně může vzniknout dvoukoalice ANO a ODS, třecí plochou je sociální bydlení

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

ANO obhájilo vítězství z minulých voleb a získalo 18 mandátů, ODS jich má 14. KDU-ČSL má osm mandátů a Piráti šest, takže by případná trojkoalice ANO, KDU-ČSL a Piráti měla také 32 mandátů. Vokřál už se hned po volbách sešel s jedničkou ODS Markétou Vaňkovou a ani jeden spolupráci nevyloučil. Oba shodně tvrdili, že počkají na úplné výsledky voleb s rozložením mandátů, podle čehož se budou odvíjet další jednání. V plánu jsou i dnes.

Podle Vokřála se ANO s ODS shoduje v přístupu k dopravní infrastruktuře. Problémy ve vyjednávání by naopak mohly nastat u sociálního bydlení, ODS kritizovala pojetí v podání dosavadní koalice ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, SZ a TOP 09. "Na druhou stranu, když jsem v diskusích poslouchal paní Vaňkovou, není to o tom, že nechtějí podporovat sociální bydlení, ale mají jiný přístup, jak to regulovat," řekl Vokřál.

Dodal, že s KDU-ČSL se ANO zná natolik, že mezi nimi "není tolik třecích ploch." "Co se Pirátů týče, silně se vymezovali vůči rezidentnímu parkování, a musím říct, že se mi nechce začít od začátku. A podle Pirátů bychom od začátku začínali. Pokud bychom sklouzli k ČSSD, tak některé věci jako vše zadarmo nejsou pro nás úplně přijatelné, ale věřím, že jsme schopní se bavit o různých slevových záležitostech," řekl Vokřál.

ČSSD získala pět mandátů, SPD má mandáty čtyři, se SPD ale ANO jednat nebude. V zastupitelstvu je šest uskupení, tedy o dvě méně než doposud. Nedostali se dosud koaliční Zelení, Žít Brno ani TOP 09.