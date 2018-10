Bek má nakročeno do Senátu. Jsem na dobré startovací pozici, říká odpůrce Zemana

Bek, kterého podporovala ODS, TOP 09, STAN a Strana zelených, vedl od počátku sčítání až do konce. "Jsem rád za tu podporu voličů, jsem rád, že je to dvojnásobek. Dává to slušnou šanci do druhého kola, je to dobrá startovací pozice. Ale hrozně záleží na účasti ve druhém kole, takže není nic definitivní, dokud se to nestane," uvedl Bek.

Druhý skončil bývalý ředitel Českého rozhlasu Brno Ostrý, až do konce byl však v těsném závěsu kadeřník Jan Špilar (za KDU-ČSL). "Myslím, že pro voliče je srozumitelnější, když budu stát proti panu Ostrému za ANO. Jana Špilara si moc vážím a je mi blízkým člověkem, takže bychom z části oslovovali podobné voliče a měli bychom překryv," řekl Bek.

Po víkendu chce znovu začít s kampaní. "Až do pátku musíme usilovat o to, aby voliči k volbám přišli. Volební účast ve druhém kole bývá nízká. Budu se s týmem snažit přesvědčit lidi, že stojí za to přijít podruhé," dodal Bek.

Ostrý na dotaz ČTK napsal, že to byl souboj do poslední chvíle. Špilar měl o necelé procento méně než Ostrý. "Děkuju za hlasy, moc si každého z nich vážím. Druhé kolo bude hra proti přesile. Uvidíme," uvedl Ostrý.

V senátních volbách ve volebním obvodu číslo 59 Brno-město byla účast 32,55 procenta. O mandát senátora usilovalo 11 kandidátů. Před šesti lety bylo deset kandidátů. Ve druhém kole zvítězila bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, která kandidovala za Zelené. Letos už mandát neobhajovala.