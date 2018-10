Předvyplněné lístky? Policie v Ústeckém kraji řeší kupčení s hlasy

"Přijali jsme několik podnětů kvůli podezření z možného pokusu o ovlivnění voleb, všemi se zabýváme," uvedl Vítek. Nechtěl konkretizovat, kolik oznámení přesně bylo. "Nebudeme specifikovat ani jednotlivá místa, potvrdit mohu, že jsme přijali podnět také z Bitozevse," uvedl.

Regionální Deník napsal, že podnět na policii podal kandidát Ivan Kolár v Bizozevsi. "V průběhu voleb k jedné obyvatelce přijeli s přenosnou urnou zástupci volební komise, paní už měla předvyplněný lístek. Z jejích slov vyplynulo, že za podporu konkrétní kandidátky dostala peníze," řekl listu Kolár. Podle něj existují indicie, že by to nemusel být v Bitozevsi ojedinělý případ.

Kriminalisté zasahovali v pátek také ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem. Zapisovatelka nahlásila policii případ, kdy najednou přišlo zhruba 30 voličů, kteří obvykle o volby zájem nemají. Navíc je údajně k volební místnosti přivezl automobil. Volby v daném okrsku vyhrálo doposud vládnoucí Ústecké fórum občanů (UFO) se ziskem 24,68 procenta hlasů, což je téměř o 20 procent hlasů více než v roce 2014.

Podezřele mnoho lidí najedou přišlo volit v pátek do jedné volební místnosti v Bílině, podle členů volební komise přitom ani pořádně nevěděli, jak správně volit.

V krušnohorské obci Moldava se v posledním týdnu před komunálními volbami přihlásilo k trvalému pobytu více lidí. Na Moldavě vyhrálo volby hnutí VOLBA PRO! MOLDAVU s lídrem Michalem Cucem, který na případ upozornil. "Podali jsme trestní oznámení a nyní se rozhodujeme, zda podáme podnět na soud," řekl dnes ČTK. Pokud by soud uznal podnět za oprávněný, mohly by se volby opakovat. "My hlavně nechceme, aby se podobná věc opakovala do budoucna," zdůraznil Cuc. Do obce se v posledním týdnu před volbami přihlásilo 17 lidí.

Druhá skončila v horské obci strana Pro Moldavu a Nové Město, za kterou kandidoval současný starosta Jaroslav Pok a třetí je hnutí Pracujeme pro Moldavu s místostarostkou Evou Kardovou.

Policie prověřuje také obsahy volebních plakátů a hesel v Mostě a Ústí nad Labem či oznámení lidí, kteří údajně nevěděli o tom, že jsou na kandidátce jedné ze stran v krajském městě.

Chomutovská policie už obvinila šestadvacetiletého muže z Teplic, který za úplatu přihlašoval do obce k trvalému pobytu lidi z Teplicka, aby jim tam vzniklo volební právo. Mělo by jít o Horu Svatého Šebestiána. V případě prokázání viny muži hrozí šest měsíců až tři roky vězení.

V Ústeckém kraji se před čtyřmi lety kvůli kupčení s hlasy opakovaly komunální volby v Bílině a Chomutově.