Naštvaný Babiš se po volbách pustil do médií: "Nejste objektivní," vyčetl reportérce

Hned v úvodu se reportérka Babiše tázala: „Tak za Vámi stojí nápis, Petr Prahu fakt nakopne. Nenakopla náhodou Praha hnutí ANO včele s Petrem Stuchlíkem?“ Načež Babiš odpověděl: „Tak ještě uvidíme, jak to dopadne.“ V době natáčení rozhovoru nebyly ještě sečteny všechny hlasy. Postupně už se však ukazovalo, že Petr Stuchlík Prahu nejspíše nezdolá a rozhodně ani nenakopne.

S ohledem na prozatímní výsledky, se reportérka dále tázala, jestli Babiš nelituje, že Petra Stuchlíka prosadil do boje o primátorské křeslo i proti přání pražské buňky Hnutí ANO, která prosazovala Patrika Nachera.

„Petr Stuchlík se kandidátem stal před pár měsíci. Takže ten výsledek, je výsledek té naší pražské organizace a působení našich lidí v Praze. To je hlavně jejich odpovědnost. Já jsem velice rád, že Petr Stuchlík do toho šel. Prodal firmu, má tah na branku a je to velká naděje našeho hnutí v Praze," zdůrazňoval Babiš.

Další otázka Smetany směřovala na vytvoření koalice. Přesně otázka zněla: „Šlo by hnutí ANO v Praze do koalice, i kdyby nemělo primátora?“ Babiš odpovídal, že se jedná o otázku na pana Stuchlíka a ne na něj, respektive na vyjednávací tým v Praze. I přes to, že reportérka podotkla, že Stuchlík má na Babiše mobil. Nakonec Babiš říká, že do vytváření koalice v Praze mluvit nebude.

Babiš v rozhovoru také přiznal, že hnutí ANO za sebou nemá v Praze příliš šťastné působení. Říká, že v Praze odvedli spoustu práce, ale neuměli to prodat. Podotkl, že popularitě ANO v Praze nepomohly ani nešťastné výroky typu zpovykaní Pražané. Pak vyjmenoval výčet údajných úspěchů svého hnutí v Praze jako dokončení tunelu Blanka, zabránění nevýhodných smluv, zavedení Lítačky nebo oddlužení Prahy Adrianou Krnáčovou.

Smetana upozornila také na problematiku sídlišť v Praze, kterou Krnáčová zmiňovala před čtyřmi lety s tím, že je třeba, aby se pražský magistrát postaral i o obyvatelstvo těchto sídlišť. ANO tehdy slibovalo, že se o tento problém postará, ale nestalo se tak. Babiš odpověděl: „Tato otázka by měla směřovat na paní Krnáčovou a její tým. Já jsem se jí ptal. Dělali jsme jiné věci a v rámci této kampaně jsme na těch sídlištích přišli s nějakým novým programem, který jsme chtěli zrealizovat.“

Na dotaz reportérky, proč by nyní Pražané měli hnutí v této otázce věřit, když už je jednou zklamalo, Babiš odpověděl: „No protože teď máme nový tým, silnější tým. Je tam pan Stuchlík, Nacher a Pilný. Ti jsou schopní a silní. Ale je třeba podotknout, že paní Krnáčová zdědila celou řadu negativních věcí.“

Další otázka směřovala na senátní volby. Jakým způsobem chce ANO přemluvit voliče, aby volili jejich kandidáty do Senátu i v následujícím druhém kole voleb. Babiš odpověděl, že to musí udělat senátoři, on nekandidoval a jako premiér má jiné úkoly. Programově prý volby neladí.

Babiš dále obhajoval své tvrzení, že ANO je stranou všech a že neexistuje levice nebo pravice. Nakonec komentoval, že s pravicovými názory se nevylučuje ani levicové smýšlení. Navážel se do ODS, která dle něho může za špatné hospodaření republiky od začátku jejího vzniku po Sametové revoluci. Dále si stěžoval, že otázkami ohledně privatizace a dalších věcí, které se zde děli po revoluci, se média nezabývají. DVTV označil za lídra antibabišovských médií.

Načež ho moderátorka konfrontovala s tím, že on sám na svém profilu sdílel video, ve kterém Petr Stuchlík označuje DVTV za objektivní a vlivné médium. Tím byl Babiš zaskočen a dodal už jen, že k DVTV nechová své sympatie.