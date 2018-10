Budou v ČSSD padat hlavy? Foldyna chce rezignovat. Zbabělec, vzkázal Zeman

Foldyna své rozhodnutí zdůvodnil špatný volebním výsledkem strany nejen v Děčíně, kde kandidoval, ale i na celorepublikové úrovni. V Děčíně ČSSD získala jen jedno křeslo a sám Foldyna se do zastupitelstva vůbec nedostal.

„Když se nebude nic dít, tak nemůže nic nového začít, když něco neskončí. Takže já to teď připravuju a chystám se rezignovat na všechny stranické funkce. Budu řadovým členem,“ řekl pro iRozhhlas.cz Foldyna. Skončit by tak měl na postu místopředsedy ČSSD i šéfa Okresního výkonného výboru ČSSD v Děčíně.

Výsledek ČSSD v regionu tak politik označil za „tragickou záležitost“ a „nářez“. Oficiálně chystá Foldyna rezignaci oznámit v neděli, zřejmě prostřednictvím svého facebooku.

Zeman na to v rozhovoru pro blesk.cz reagoval, že Foldyna je emotivní člověk, což nepovažuje v politice za úplně dobré. "(Foldyna) Reaguje emotivně a to jsem se na několika případech mohl sám poučit. Když uteču z voleb, tak to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, je to zbabělost," prohlásil prezident.

První místopředseda strany Jiří Zimola už na facebooku uvedl, že volby musí pro ČSSD znamenat odraz ode dna, protože další příležitost už nepřijde. Vyzval nejen k mobilizaci všech členů, ale i k ukončení veřejných půtek uvnitř strany a ke smíření s prezidentem Milošem Zemanem. Zároveň je prý třeba vnitřní reforma sociální demokracie.