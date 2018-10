Pražské zastupitelstvo omládlo, průměrný věk se sníží o 1,4 roku

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

V roce 2014 se stal nejstarším politikem v zastupitelstvu hlavního města lídr ODS Bohuslav Svoboda, kterému bylo v době zvolení 70 let. Naopak nejmladším v pětašedesátičlenném zastupitelstvu byl dvacetiletý Adam Zábranský z Pirátů. S rozdílem zvýšení věku na 24 let a na 74 let si tito dva politici udrží nadále pozice nejmladšího a nejstaršího pražského zastupitele. Ke čtyřiasedmdesátiletému Svobodovi však volbami přibyl stejně starý Ivan Pilný z ANO.

Vůbec nejstarším zastupitelem v celé Praze byl zvolen v Dubči šestasedmdesátiletý Josef Moravec z ODS, nejmladším politikem v Praze se stal osmnáctiletý Jaroslav Verner zvolený do zastupitelstva Prahy 14 za Piráty. V roce 2014 byl nejstarším pražským politikem Otto Semecký ve věku 82 let, který se dostal do zastupitelstva v městské části Petrovice za Sdružení občanů Petrovic. Zábranský z Pirátů byl nejmladším zastupitelem v celé Praze.

Průměrný věk všech zastupitelů zvolených do zastupitelstev 57 městských částí je takřka stejný jako před čtyřmi lety. Letos je 47,03 roku, po minulých volbách byl 47,02. Nejmladší zastupitelstvo bude v Praze 3 s průměrným věkem 39,8 roku, nejstarší naopak v Kolodějích s průměrem 54,6 roku. Před čtyřmi lety bylo s věkem 39,35 roku nejmladším zastupitelstvem zbraslavské zastupitelstvo, nejstarším zastupitelstvo Přední Kopaniny s průměrem 56,3.

Z 1186 zastupitelů zvolených do zastupitelstev pražských městských částí a hlavního města získaly 348 mandátů ženy. V končícím období bylo zastupitelkami 357 žen. Celkem bylo tehdy v Praze 1171 zastupitelů v Praze, počet se změnil, protože v některých městských částech rozhodli o zvýšení počtu zastupitelů.

Do pětašedesátičlenného zastupitelstva hlavního města bylo letos zvoleno 14 žen, v roce 2014 jich bylo o tři více. Více političek tehdy usedlo už jen do zastupitelstva v Praze 8, a to 19. Letos nejvíce žen bude v zastupitelstvech Prahy 4 a Prahy 8, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu jich usedne 14.

V každém zastupitelstvu v hlavním městě usedne minimálně jedna žena, jednu političku lidé zvolili do zastupitelstva Řeporyjí a Královic. Před čtyřmi lety byla taková zastupitelstva čtyři. Jsou i městské části, kde budou mít ženy převahu nad muži. Bude tomu tak v Praze 21 na východní hranici hlavního města, kde ženy budou tvořit 58,8 procenta zastupitelstva, v Nedvězí je 60 procent žen a ve Zličíně bude v patnáctičlenném zastupitelstvu osm žen. V minulém období bylo více žen než mužů ve čtyřech pražských zastupitelstvech.