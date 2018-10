Levice vybouchla i v Brně. KSČM poprvé od roku 1990 nebude v zastupitelstvu

— Autor: ČTK

V Brně a jeho městských částech ztratila v komunálních volbách výraznou podporu levice zastoupená ČSSD a KSČM. Zatímco ČSSD z 11 mandátů na magistrátu zůstalo pět, KSČM se tentokrát do zastupitelstva ani nedostala. Obě strany ztratily podporu i v městských částech. Ani jedna z nich se například nedostala do zastupitelstva městské části Brno-střed. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu na webu www.volby.cz.