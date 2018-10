Značka ČSSD v těžké krizi? Strana se po volbách hádá kvůli tomu, že se hádá

"Sociální demokracie v Praze se nedostala ani na jednu radnici ani do zastupitelstva hlavního města, což je samozřejmě drtivá prohra," uvedl Landovský. Doplnil, že ČSSD má v Praze zhruba 2000 členů, a pokud by každý oslovil osm lidí, strana by bez problémů překročila pětiprocentní práh pro zvolení do zastupitelstva.

"Je to dané tím, že ta značka místo aby táhla, tak prostě nepřitahuje. V Praze to není o jednom tématu, ani o jednom člověku," míní. Fakt, že strana pohořela ve všech městských částech, podle něj dokazuje, že jde o hlubší problém. "Ukazuje to, že značka sociální demokracie je minimálně v Praze v těžké krizi, kterou bude docela obtížné překonat," dodal.

"Já osobně jsem věnoval kampani opravdu maximum energie, invence a času a přesvědčil jsem opravdu hodně lidí," řekl s tím, že o tom svědčí i počet preferenčních hlasů, které obdržel.

Do budoucna podle něj sociální demokracie musí pracovat na aktivní členské základně, profilaci strany pro cílového voliče, kterým je střední třída a zaměstnanci, a také na hledání atraktivních témat.

Předseda strany Jan Hamáček označování volebního výsledku za neúspěch odmítá. "Nebaví mě poslouchat, že ČSSD prohrála či někomu ustupuje. Jsme čtvrtí mezi parlamentními stranami na mandáty a pět kandidátů postupuje do druhého kola senátních voleb. Volby ukázaly, kde nám věří,a kde ne. Je to impuls přijít s novými lidmi,vizemi a nápady a uspět za dva roky v krajských volbách," napsal na twitteru.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard (ČSSD) naopak označil volební výsledek ČSSD za pořádný debakl. "Strana, která navenek působí rozhádaně, může těžko očekávat lepší výsledek," míní předseda krajské organizace ČSSD v Praze Petr Pavlík.

"Přestaňme s on-line vyřizováním účtů a neztěžujme těm našim zvoleným reprezentantům povolební vyjednávání vzájemným okopáváním kotníků," uvedl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Volby podle něj musí pro ČSSD znamenat odraz ode dna, další příležitost už nepřijde. Vyzval k mobilizaci všech členů, k ukončení veřejných půtek uvnitř strany, ke smíření s prezidentem Milošem Zemanem a k vnitřní reformě sociální demokracie.

Místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický za neúspěchem vidí odraz celostátní politiky. "Chtít po vedení, které se snaží pracovat půl roku, nějaké raketové výsledky, není reálné. ODS se ze svých problémů vzpamatovává čtyři roky a velmi pozvolně," míní Netolický. Nevylučuje, že členská základna bude chtít změnu na čelných místech, on sám ale nevidí příliš aktivních osobností, které by mohly vedení nahradit.

Předseda brněnské ČSSD Oliver Pospíšil řekl, že si váží úsilí Hamáčka. "Chápu jeho roli a způsob, že musí nějak komentovat výsledky voleb. Ale myslím si, že to vypadá spíš na podrobnější průzkum dna než na to, že bychom se od něj odráželi," uvedl Pospíšil. Podle něj ČSSD na dně nějakou dobu setrvá.