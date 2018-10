Volby v Mostě zaujaly britskou televizi. Jak z nacistické příručky, komentoval reportér billboardy

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Billboard Otevřené radnice Most se slogan „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí!“, vzbudil pozornost už na českých sociálních sítí. Příspěvky jej kritizovaly jako otevřeně rasistický a nevhodný. Toto stanovisko sdílí i O'Brien, podle něhož se mostecké politická strana „inspirovalo přímo z nacistické příručky.“

Reportéra britského Channelu 4 též zaujal jiný billboard v podobném duchu od politického hnutí Mostečané Mostu. „Vystavíme vesnici pro lůzu – bezdoplatkové zóny pro všechny bytové domy“, píše se na billboardu. Místní žena reportérovi vysvětlila, že se jedná o Romy, kteří jsou „nepřizpůsobiví“ a nechtějí „žít s námi, normálními lidmi“. Podle starší ženy pouze dělají „nepořádek, řvou, kradou, opíjí se, berou drogy.“

O'Brien představuje divákům Channelu 4 hnutí Mostečané Mostu jako „politickou odnož bytového sdružení, které spravuje tisíce nemovitostí po celém regionu“ a které nemá „vlastní ideologii“ a jejíchž „rasistické billboardy jsou novinkou.“ Mluvčí hnutí, Petr Prokreš, souhlasil s rozhovorem a vzal britského reportéra do Chánova. „Byly by to domy, které způsobu cikánů vyhovují,“ vysvětluje Prokeš plán hnutí na vybudování vesnice pro lůzy, zatímco ukazuje rozpadlé a zdevastované paneláky.

„Dva skoro polorozbořené paneláky zničily romské rodiny v devadesátých letech. A v částech této komunity jsou vážné problémy s antisociálním chováním,“ komentuje prohlídku O'Brien, dodává však, že jej Prokeš nepřivedl do nedalekého komunitního střediska, ani do základní školy, ani do paneláků, „které jsou v dobrém stavu.“

Zatímco jsou na průzkumu paneláků, v Chánově začínají znít hlasy požadujících odchod Prokeše a reportéra. Jeden z Romů varuje Prokeše i reportéra, aby raději odešel neboť nebude moci zastavit rozhněvané Romy a bojí se, kam až situace může zajít. „Toto, co jste viděl v tom Chanově, to je těch 90 procent naprosto nepřizpůsobivých Romů,“ komentoval později celou situaci Prokeš.

O'Brien však s ním nesouhlasil. Odkazuje na to, že tam točili den předtím a „byli jsme přijati s otevřenou náručí“. Problém tedy nebylo, že by tam byl přítomen britský štáb, ale protože tam byl Prokeš, kterého místní Romové „považují za rasistu.“ To bylo příčinou agresivní reakce. Prokeš namítl, že Romové se chovali vůči britskému reportérovi slušně jen proto, že od něj „mohli něco chtít.“

Reportáž dává prostor i romským hlasům. „Češi jsou velmi rasističtí,“ říká na kameru mladá Roma a rozbrečí se. „Cítím se jako nějaký zvíře, protože nás tak popisujou. Že jsme infekce a nevím, co všechno,“ popisuje své pocity jiný Rom. Osmdesátiletá Romka Marie Pulková vyjádřila své obavy, že protiromská rétorika na billboardech je až příliš podobná té z v době nástupu a vlády nacismu. Během holocaustu bylo zabito více než 200 000 Romů.

Podobné obavy mezi romským obyvatelstvem zaznamenal i Mostecký deník. Starší člen komunity, který pracuje, přirovnal dění ve městě k třicátým letům v Německu, kdy se k moci dostal Hitler. Mladý romský zedník Petr Deníku řekl, že největším problémem města je rasismu.

Romové si nicméně mohou oddechnout. Kontroverzní kampaně, na které upozorňovala reportáž, se ukázaly být neúčinné. V Mostě vyhrálo s 29,1% hlasů hnutí ProMost, pro které v Chánově hlasovalo 71,5% voličů. Hnutí Mostečané Mostu skončilo na třetím místě s 16,2% hlasů, v předchozích komunálních volbách v roce 2014 bylo na druhém místě s 18,77% hlasů. Hnutí dostalo v Chánově jen necelá 2% hlasů, minulé komunální volby přitom v okrsku dostalo až 83% hlasů. Otevřená radnice Most jako v předchozích volbách s necelými 3% se do zastupitelstva nedostala.