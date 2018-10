Piráti budou chtít v Praze post primátora. Jednali s ODS, ale ne o koalici

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

"Pro naše programové priority nám jako nejlogičtější partner momentálně vychází Praha sobě a Spojené síly pro Prahu. To je preferovaná varianta koalice, se kterou chceme vést vyjednávání. V takové koalici by Piráti měli největší volební výsledek, takže logicky budou usilovat v této sestavě o post primátora," řekl ČTK Hřib.

Piráti dnes ustanovili svůj vyjednávací tým a rovněž zastupitelský klub. Předsedou klubu je dosavadní zastupitel a předseda klubu Adam Zábranský. "To je záruka kontinuity," řekl Hřib. Místopředsedy jsou Michaela Krausová, dosavadní zastupitel Viktor Mahrik a Vít Šimral.

S potenciálními koaličními partnery budou za Piráty vyjednávat Hřib, Zábranský a poslanec a bývalý pražský zastupitel Jakub Michálek. Náhradníky do týmu jsou poslanec Ondřej Profant, Mahrik a Jaromír Beránek.

Piráti rovněž stanovili programové priority, s kterými půjdou do vyjednávání. "Stále se držíme našeho původního programu. Prvním pilířem je profesionální radnice, kdy chceme zrušit trafiky v městských firmách, chceme aby zveřejňovaly smlouvy. Chceme taky, aby město mělo transparentní účty a aby se začalo lépe starat o svůj majetek," řekl Hřib. Chtějí také prosadit rozvoj digitalizace města tak, aby nebylo závislé na několika málo dodavatelích technologií. "Chceme také rozumně vynakládat finanční prostředky na informační technologie," řekl hřib.

Nově má podle Pirátů vzniknout pro občany portál, kde si budou moci vyřídit všechny důležité záležitosti. "Třetím pilířem je zdravé a čisté město, chceme tedy vysázet milion stromů. Čtvrtým pilířem jsou služby pro moderní rodinu, kam spadá například řešení nedostatečných kapacit ve školství a spadá tam i problematika s bydlením," řekl.

Volby v Praze letos vyhrála ODS, která získala v pětašedesátičlenném zastupitelstvu hlavního města 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN.

Na dnešní schůzce ODS a Pirátů jejich vyjednávací týmy řešily pouze priority fungování hlavního města Prahy, nikoli vytvoření koalice. "Převážně jsme mluvili o tom, co Praha potřebuje, o tom, jaká je časová osa pro napravení chyb, které tady byly. Dohodli jsme se na tom, že se za týden sejdeme k dalšímu jednání," řekl lídr ODS Bohuslav Svoboda. Občanští demokraté si s Piráty vyjasnili, jak by mělo fungovat zastupitelstvo. "Nechceme, aby to fungovalo jako dosud, kdy vládnoucí koalice válcovala opozici," řekl Hřib s tím, že při jednání nepadly nabídky na vytvoření koalice.

Ve stejném duchu chce vést ODS jednání i s dalšími subjekty. Až na základě výsledků těchto schůzek chtějí občanští demokraté zahájit koaliční jednání. Jednání ODS podle Svobody odmítlo sdružení Jana Čižinského Praha sobě. "Znova budeme kontaktovat pana Čižinského, protože nám není jasné, proč se někdo nechce sejít s vítězem voleb a nevidíme takové rozdíly v programu," řekla místopředsedkyně Alexandra Udženija. Proti tomu Piráti mají schůzku s Prahou sobě naplánovanou na dnešek. "Možná už i může být označena jako koaliční jednání," řekl Hřib.