V Budějovicích proběhlo první jednání o koalici. Mezi Thomou a Kubou to skřípe

"Je jasné, že koalice bude minimálně tříčlenná a nebo asi čtyřčlenná, protože jinak to na většinu v zastupitelstvu stačit nebude," uvedl Svoboda. ANO získalo 12 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) s devíti mandáty.

Třetí ODS bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KSČM. Šesté je spojenectví STAN a Čistých Budějovic se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice Společně pro Budějovice rovněž se třemi zastupiteli.

"Zatím máme za sebou první kolo jednání bez nějakého konkrétního závěru. V dalších dnech budeme pokračovat," uvedl Svoboda. Zatímco ANO je otevřené spolupráci se všemi politickými subjekty, druhé HOPB odmítá komunisty. "Ale to jsme avizovali už před volbami. KSČM a SPD, které se však do zastupitelstva nedostalo, jsou pro nás nepředstavitelné pro jakoukoliv spolupráci," řekl dnes ČTK předseda HOPB Ivo Moravec.

Dodal, že zcela ideální vztahy nejsou ani mezi lídrem hnutí Jurajem Thomou a lídrem ODS Martinem Kubou. V minulosti byli oba coby členové občanských demokratů ve vedení radnice a Kuba byl jedním z těch, kteří v roce 2010 hlasovali pro odvolání tehdejšího primátora Thomy. "Samozřejmě to není z tohoto pohledu jednoduché, ale neznamená to, že bychom spolupráci s ODS kategoricky odmítali. To rozhodně ne," uvedl Moravec.