Vítězné ANO v Olomouci už chystá další kolo jednání o koalici, KSČM a SPD se ho neúčastní

Vedení olomoucké organizace ANO si podle Žbánka nyní vzalo čas na to, aby vyhodnotilo požadavky a představy ostatních politických stran a hnutí, se kterými od sobotního večera jednalo. "Nastíníme si všechny varianty koalic. Zatím žádnou neupřednostňujeme a na žádné jsme se nedohodli. Zůstává tady ve hře zhruba šest variant různého uspořádání," uvedl Žbánek.

Dnes večer nebo v pondělí by mělo být zahájeno druhé kolo povolebního jednání. "Tam si už budeme asi ladit nějaké konkrétnější představy o rozložení sil v radě, případně o personálním zastoupení nebo některých programových mantinelech jednotlivých subjektů," podotkl Žbánek.

Vítězné ANO šlo do povolebního jednání s požadavkem, aby mu připadl post primátora. Nová koalice by podle Žbánka zároveň měla mít nejméně 24 členů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce.

Podle výsledků voleb připadá v úvahu například koalice ANO, ProOlomouc a Pirátů, která by měla většinu 26 zastupitelů. Koalice ANO, KDU-ČSL, ODS a ČSSD by disponovala 25 hlasy. Pokud by místo ČSSD bylo součástí této širší koalice hnutí spOLečně, tak by měla 26 zastupitelů.

Dalších jednání o budoucí radniční koalici se podle Žbánka nezúčastní zástupci KSČM a SPD. "U obou těchto subjektů volební matematika říká, že není možné při reálné konstelaci jednat dál o složení koalice. Tam oni respektují opoziční roli a v zásadě jsme se shodli na obrysech práce a dalšího vyjednávání jejich role v opozici. Bylo to velmi korektní jednání," podotkl Žbánek.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, získalo 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo Pro Olomouc se šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, které tehdy v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadila KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva. V Olomouci poslední čtyři roky vládla koalice složená z ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09.