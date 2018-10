V Ostravě se vyjednává, pokračovat by mohla původní koalice

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Macura řekl ČTK, že jednání se konají od rána a budou probíhat celý den. "Chceme se postupně potkat se všemi, se kterými uvažujeme, že bychom to mohli poskládat, to znamená hnutí Ostravak, ODS, KDU-ČSL případně Piráti," řekl Macura. Stejně jako Semerák vyloučil povolební spolupráci s KSČM a SPD.

Dosavadní koalici na ostravském magistrátu tvořily ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. Volby nyní v Ostravě opět vyhrálo ANO, které získalo 32,72 procenta hlasů a v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 21 mandátů. Hnutí Ostravak bude mít sedm křesel, ODS šest a lidovci tři křesla. Dosavadní koalice tak má dohromady 37 mandátů. V zastupitelstvu budou také KSČM s šesti zástupci, Piráti s pěti, SPD se čtyřmi a ČSSD se třemi zastupiteli.

Semerák řekl ČTK, že se zástupci ANO už hnutí Ostravak jednalo, a až ANO absolvuje schůzky s ostatními stranami, sjedou se znovu. "Podle mě jsme udělali hromadu práce, tak máme ambici ji dokončit a věříme, že se nám to povede. Můžeme udělat trojkoalici, která by nám vyšla relativně pohodlně, nebo můžeme udělat nějakou čtyřkoalici. Teoreticky můžeme udělat i pětikoalici, ale to asi není reálné," řekl Semerák.

Řekl, že hnutí Ostravak je asi jedno, zda by v koalici byly tři nebo čtyři subjekty. Semerák ale naznačil, že mu vadí někteří lidé z kandidátky ODS.