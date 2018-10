SPD bude nově v zastupitelstvu v Brně, vypadla KSČM, Zelení i Žít Brno

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

SPD získalo podporu 5,07 procenta. "Bylo to hodně napínavé a po setinkách se to snižovalo. Byli jsme trochu nervozní. Měli jsme představu o pěti šesti mandátech, ale v zásadě jsme spokojení, že na magistrátu vztyčíme naši vlajku," uvedl Fencl.

SPD nejspíš skončí v opozici, protože s ním odmítá spolupráci jako vítězné hnutí ANO, tak i druhá ODS. O koalici chtějí jednat se všemi kromě SPD. "Budeme se v opozici podílet na kontrole hospodaření města a strategických projektů. Chceme, aby se město v oblasti dopravy rozpohybovalo a aby byl transparentní přehled dopravních uzavírek," řekl Fencl. V Brně bylo letos mnoho dopravních omezení a řidiči často stáli v kolonách. Za problém to považovala většina kandidujících stran.

SPD se hodlá podílet i na řešení rezidentního parkování, které také bylo terčem kritiky. "Chtělo by to řešit chytřeji a vtipněji. Chceme se také zabývat kontrolou privatizace a aby se magistrát choval transparentně vůči obyvatelům a neupřednostňoval menšiny na úkor většiny obyvatel," řekl Fencl, který tím narážel na sociální projekty města. Brno dalo v rámci ukončování bezdomovectví 50 rodinám s dětmi v nouzi městské byty. Opozice to kritizovala s tím, že byty dostali bývalí neplatiči a přeskočili i běžné čekatele.

ANO má 18 mandátů, ODS 14, KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři. ANO a ODS může vytvořit koalici s nadpoloviční většinou, ale shodují se na možnosti vytvoření širší koalice.

V zastupitelstvu Brna bude od revoluace poprvé chybět KSČM, která nepřekonala pětiprocentní hranici. Do zastupitelstva se nedostali ani krajně pravicoví Slušní lidé nebo dosud koaliční Žít Brno, Zelení a TOP 09.