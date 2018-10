V Liberci se už rýsuje koalice? Spolupráce s ANO je na dobré cestě, oznámil vítěz voleb

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Ve stotisícovém Liberci si voliči vybírali z 12 kandidátek, uspělo jich jenom pět. Vítězní Starostové pro Liberecký kraj získali 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 39 členů. Druhé skončilo ANO a má 11 zastupitelů. Třetí Změna pro Liberec má šest mandátů, čtyři místa získala ODS a dva LOL. Do zastupitelstva se nedostal bývalý primátor Tibor Batthyány, a překvapivě ani sociální demokraté a komunisté.

"Budoucí spolupráce s ANO vypadá na dobré cestě. Navrhli jsme, aby rada byla jedenáctičlenná a byli v ní čtyři partneři podobně jako je tomu na Libereckém kraji," doplnil Zámečník.

Primátorem by měl být právě Zámečník a náměstky za starosty Jiří Šolc a Ivan Langr. Celkem by měl mít primátor čtyři náměstky stejně jako dosud, celkový počet radních by se ale zvýšil z devíti na 11.

"Chtěli bychom, aby pod starosty patřila bezpečnost, čistota ve městě a také doprava, silnice, opravy chodníků a parkovací místa," řekl Zámečník. Ve své kompetenci si chce vítěz ponechat také školství a sociální oblast. V kompetenci ANO by tak mohl být rozpočet, hospodaření či investice. Zámečník nevyloučil, že koalice může být i užší, záleží na tom, jak se k nabídce spolupráce postaví ostatní strany. "Nejbližší další schůzka bude ve středu zřejmě odpoledne," dodal.

K vytvoření koalice by v Liberci stačilo, kdyby se spojili vítězní starostové s ANO, v zastupitelstvu by uskupení mělo poměrně silnou většinu 27 hlasů. "Rádi bychom ale, abychom byli tři partneři, aby v městské radě neměl nikdo nadpoloviční většinu a vždycky se museli alespoň dva partneři shodnout," řekl Zámečník. ANO je podle svého lídra Jiřího Němečka připraveno se starosty spolupracovat. "Musíme si ale ty návrhy nechat posvětit v naší místní organizaci, to bude v úterý," řekl ČTK Němeček.