V Hradci Králové se začalo jednat o koalici, Pardubice počkají do pondělí

Případná čtyřčlenná koalice ANO, ODS, Změny pro Hradec a Koalice pro Hradec by měla v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 22 mandátů. Většinu 19 mandátů by měla i jen tříčlenná koalice ANO a ODS se Změnou pro Hradec nebo s Koalicí pro Hradec.

"Dokážeme si představit koalici tříčlennou i čtyřčlennou. Po jednání s ODS si myslím, že se rýsují obrysy možné spolupráce," řekla Štayrová. Počítá, že s ODS bude ANO v následujících dnech opět jednat.

Primátor a lídr Hradeckého demokratického klubu (HDK) Zdeněk Fink řekl, že v pondělí by se měli sejít k jednání HDK, Piráti, ODS a Koalice pro Hradec. Finkem vedený HDK skončil ve volbách druhý. Případná koalice HDK, Pirátů, ODS a Kolice pro Hradec by měla většinu s 20 mandáty. Fink ČTK řekl, že osobně má velký problém jít do koalice s ANO.

V Hradci Králové dosud vládla koalice Hradeckého demokratického klubu, který před čtyřmi lety volby vyhrál, s ČSSD, TOP 09 a Koalicí pro Hradec. V opozici byly ANO, KSČM, ODS a Změna pro Hradec.

Oficiální koaliční jednání v Pardubicích si naplánovalo vítězné hnutí ANO na pondělí večer. Sejde se se zástupci ČSSD, Koalice pro Pardubice, ODS a Sdružení pro Pardubice (SPP). ČTK to řekl primátor Martin Charvát (ANO). V 39členném zastupitelstvu by taková koalice měla 28 křesel.

Vyjednávání ale už začala ještě před sečtením hlasů v sobotu večer a pokračují i dnes, dodal Charvát. "Z mého pohledu je to příprava na klíčové jednání, kdy se sejde stávající koalice s ODS a SPP, abychom byli připraveni vytvořit funkční koalici," uvedl Charvát.

Pětičlenný tým budou mít v zastupitelstvu Piráti, jsou třetí neúspěšnější stranou v letošních volbách. Kandidovali i ve třech městských obvodech z osmi, kde uspěli a získali celkem sedm zastupitelských křesel. "I kdyby byli opozicí, měli by nejspíš získat nějaký vliv na řízení města, protože získali velmi silný mandát," řekl Charvát. Ale úvahy jsou podle něj předčasné, jednání s lídrem Pirátů Ondřejem Karasem ho teprve čekají, dodal Charvát.