Kdo bude řídit Prahu? Hřib a Čižinský se už přou o post primátora

Jednání ODS s koalicí TOP 09 a STAN bylo pouze o programu. Nepadl žádný návrh na podobu vládní koalice pro hlavní město. "S touto koalicí máme ty nejbližší průnikové vztahy bezesporu, to je jednoznačně pravda, což do určité míry ovlivňuje to povolební jednání. (...) Co se z toho vyvine dál, to je otázka," řekl Bohuslav Svoboda, pražský lídr ODS.

Podobně to hodnotí i Jiří Pospíšil za TOP 09, který však upozorňuje, že dosud nejednali například s Piráty. "Třeba zjistíme, že s Piráty máme obdobný průnik, co se týče programu," řekl. Jednání s Piráty označil Pospíšil za klíčové.

Pokud by se Svoboda stal primátorem, složí funkci poslance. Pospíšil má podobný postoj, pokud by usedl v radě, vzdal by se mandátu europoslance.

Piráti a Praha sobě se na dnešní schůzce dohodli, že budou usilovat o vytvoření koalice na pražský magistrát spolu se STAN a TOP 09. Jak lídr Praha sobě Jan Čižinský, tak jednička Pirátů Zdeněk Hřib uvedli, že by se chtěli stát primátorem.

Zvažovaná koalice je podle Hřiba pro Piráty v tuto chvíli jedinou možnou, další možnosti by strana zvažovala až v případě, že by současná jednání selhala. Zádrhel by nicméně mohl vzniknout na otázce, kdo bude primátor. "Primátor by měl připadnout té straně, která získala ve volbách nejvyšší výsledek," uvedl Hřib. Piráti se umístili druzí po ODS se ziskem 17,1 procenta a obsadili 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN se ziskem16,3 procenta hlasů.

Primátorské křeslo by rád obsadil i Čižinský. "My o ten post samozřejmě máme zájem, protože Pražané dali největší počet hlasů právě mně, čímž dali najevo, že chtějí, abych byl primátorem," uvedl. Podle Hřiba nicméně volební systém do komunálních voleb není nastaven tak, aby sloužil k přímému výběru primátora.

Dalším problémem koaličních jednání by se mohla stát otázka pravidel povolební spolupráce, která si Piráti schválili. Jejich součástí je, že nebudou spolupracovat se stranou, která by v radě měla člena s více významnými politickými funkcemi. Čižinský je poslanec a ve volbách obhájil post starosty Prahy 7. Avizoval, že v případě účasti na vedení Prahy se poslaneckého mandátu vzdá, k rezignaci na funkci starosty se nicméně staví odmítavě.

"Z výsledku voleb je známá nějaká vůle voličů. I to je nutné brát v potaz, protože pokud voliči jednu osobu vykřížkují, že ji chtějí za primátora, a současně dostane nadpoloviční většinu na starostu, tak prostě to nějaký signál je," uvedl. Zopakoval, že konkrétněji se o těchto otázkách budou bavit až po vyřešení programových otázek.

Prahu sobě u vyjednávacího stolu s Piráty vystřídali zástupci TOP 09 a STAN. Dvojka jejich kandidátky Hana Marvanová před schůzkou uvedla, že strana je otevřena jednání se všemi stranami s výjimkou ANO. Stejně jako Piráti se dnes sešli i s ODS. Praha sobě naopak deklarovala, že si koalici s občanskými demokraty představit nedokáže. Marvanová nevyloučila, že TOP 09 se STAN budou rovněž usilovat o post primátora. "Každé uskupení může chtít primátora, náš kandidát na primátora je Jiří Pospíšil, takže my bude určitě toto vznášet. Všechna uskupení dostala plus minus stejnou podporu od voličů, takže je to věcí dohody," řekla.

Pospíšil po schůzce s Piráty uvedl, že dnes šlo pouze o prvotní setkání a zatím nemá mandát od zastupitelského klubu zavázat se ke konkrétní dohodě.