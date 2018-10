Kdo bude řídit Prahu? Proběhla další schůzka, metropole je prý v dezolátním stavu

Jednání ODS s koalicí TOP 09 a STAN bylo pouze o programu. Nepadl žádný návrh na podobu vládní koalice pro hlavní město.

"S touto koalicí máme ty nejbližší průnikové vztahy bezesporu, to je jednoznačně pravda, což do určité míry ovlivňuje to povolební jednání. (...) Co se z toho vyvine dál, to je otázka," řekl Bohuslav Svoboda, pražský lídr ODS.

Podobně to hodnotí i Jiří Pospíšil za TOP 09, který však upozorňuje, že dosud nejednali například s Piráty. "Třeba zjistíme, že s Piráty máme obdobný průnik, co se týče programu," řekl. Jednání s Piráty označil Pospíšil za klíčové.

Zastupitelé TOP 09 a STAN budou mít teprve v pondělí ustavující zastupitelský klub, který stanoví jasný postup pro vyjednávání.

Pokud by se Svoboda stal primátorem, složí funkci poslance. Pospíšil má podobný postoj, pokud by usedl v radě, vzdal by se mandátu europoslance.

Schůzku o programových prioritách měla dnes ODS i s Piráty. Dnes má na programu ještě schůzku s ANO, Praha sobě s občanskými demokraty podle Svobody odmítla jednat. "Stále si myslíme, že ti, kteří mají za Prahu zodpovědnost, mají spolu jednat," řekl.

Komunální volby v Praze vyhrála ODS, která získala v 65členném zastupitelstvu hlavního města 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Zbývajících 12 křesel obsadí politici zvolení na kandidátce hnutí ANO.