Babiš bude řádit v pražském ANO? Odchod do opozice si zaslouží, zlobí se premiér

— Autor: ČTK

Hnutí ANO by si po komunálních volbách v Praze zasloužilo, aby na magistrátu skončilo v opozici. České televizi to dnes řekl předseda ANO a premiér Andrej Babiš v reakci na to, že hnutí, které v minulém období mělo primátorku Adrianu Krnáčovou, skončilo v hlavním městě na pátém místě a bude mít 12 křesel. Podle Babiše se na výsledku voleb negativně podepsalo působení lidí za ANO na pražském magistrátu, případně jejich mediální prezentace, a práce starostů za ANO.