Námluvy ODS a ANO v Praze? Političtí rivalové našli shody v programu

"Byla to schůzka, kde jsme si vyjasňovali názory na některé zásadní problémy, protože pro nás je rozhodující to, aby se ty základní a velké věci udělaly. Pro nás je důležité vědět, jestli věci, o kterých hovoříme, jsou i pro ně akceptovatelné," řekl bývalý primátor a lídr ODS Bohuslav Svoboda. O komunikaci s ostatními politickými subjekty se společně prý nebavili.

Svoboda rovněž řekl, že občanští demokraté v tuto chvíli nemají preferovanou variantu možné koalice, o které by přednostně jednali. O budoucnosti města jako je Praha prý nejde rozhodnout během jednoho dne. "Den po volbách říct, co je pro mě preferované, je uspěchané," řekl.

"ODS nás k této oficiální schůzce vyzvala. My jsme nabídku přijali. Samozřejmě vnímáme, že jsou tady strany, které se snaží co nejrychleji dohodnout. Byla to koordinační schůzka, nic víc, nic míň," řekl lídr ANO Petr Stuchlík.

S ODS nalezlo ANO podle Stuchlíka některé programové průniky jako je například dostavba silničních okruhů nebo rozpohybování trhu s byty. "Rozumíme si i v tempu, jak bychom mohli fungovat. Samozřejmě vnímáme i spoustu rozdílů, ale to je u politických uskupení přirozené," řekl Stuchlík.

ODS vyhrála komunální volby a získala v 65členném zastupitelstvu 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha Sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Hnutí ANO, jež mělo v minulém období primátorku, v Praze skončilo na pátém místě. Bude mít 12 křesel.